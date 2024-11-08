Суд наложил арест на имущество обвиняемых в хищении недвижимости Минобороны

Суд наложил арест на имущество обвиняемых в многомиллионном хищении имущественного комплекса РФ в Москове и Московской области. Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК России.

Сумма арестованных активов составляет 700 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи выдвинули обвинения нескольким бывшим руководителям Минобороны. Среди них Николай Грачев, Алексей Асташкин, Евгений Потапов и Сергей Овчинников. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Следствие установило, что в 2019-2021 фигуранты в ходе процедуры банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона» с помощью фиктивных торгов похитили принадлежавшие Минобороны объекты недвижимости в Москве и Балашихе на сумму более 940 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что руководителя ЕРСМ «Сила Сибири» оставили в СИЗО по делу о хищениях.