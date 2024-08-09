Эксперт Дандыкин: американцы позволят Украине использовать ракеты ATACMS

Источники газеты The Washington Post сообщили, что Украина запросила разрешение у США на использование дальнобойных ракет ATACMS в ходе наступления на Курскую область. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что ВСУ, возможно, уже применяют это оружие.

С шестого августа ведутся бои в приграничной зоне Курской области. Дальнобойные ракеты ATACMS могут преодолевать до 300 километров. Но до сих пор Пентагон запрещал ВСУ использовать их для атак вглубь территории России.

«Руководство США уже не раз показывало свой цинизм, поэтому они легко разрешат использовать ATACMS. Возможно, они уже это сделали. Для них жертвы среди мирного населения ничего не значат. По той же причине сейчас украинцы активно используют кассетные боеприпасы, а не высокоточное оружие», — рассказал Дандыкин.

Эксперт добавил, что у Вооруженных сил России достаточно современные системы ПВО, чтобы эффективно противодействовать ракетам ATACMS.

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