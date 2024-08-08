Эксперт Онуфриенко: ВСУ намерены закрепиться в Курской области

Вооруженные силы Российской Федерации вместе с органами ФСБ остановили атаку Украины на Курскую область. Но напряженные бои продолжают идти в городе Суджа. Военный эксперт Михаил Онуфриенко рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что ВСУ тщательно подготовили эту операцию.

По данным Минобороны, украинские силы уже потеряли 82 единицы бронетехники и свыше 600 человек. Однако у ВСУ все еще есть резервы на данном направлении.

«Этот удар — продуманная операция. Очень похоже на то, как мы действовали в Харьковской области. ВСУ нашли участок границы, где до этого было спокойно. Да, там были наши заслоны, но основные силы сконцентрированы на наступлении в других областях. Поэтому Украина ударила именно по Курской области», — пояснил Онуфриенко.

Сейчас бои ведутся в приграничных территориях Курской области и вблизи города Суджа. Уже эвакуировано свыше трех тысяч человек из местных населенных пунктов. Эксперт считает, что ВСУ намерены драться за это направление всерьез.

«Это не просто какая-то демонстрация, иначе бы они не послали столько бригад. Очевидно, они хотят получить дополнительный пиар, ведь пересекли частично наши международные общепризнанные границы. Ну и Курская атомная электростанция рядом, что, вероятно, входит в их список целей», — заключил Онуфриенко.

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