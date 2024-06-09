Эксперт Доктороу: Штаты не рискнут вступать в ядерную войну с РФ

Соединенные Штаты не рискнут вступать в ядерный конфликт с РФ. Соответствующее мнение выразил политолог Гилберт Доктороу в беседе с Judging Freedom , опубликованной на видеохостинге YouTube.

Эксперт указал на то, что в период президентства Дональда Трампа, Штаты не стали наносить ядерный удар по КНДР, несмотря на то, что ее ядерный арсенал был в разы слабее в то время. Доктороу также напомнил о том, что американское руководство также не одобрило ядерный удар по Ирану, проявляя осторожность.

Политолог подчеркнул, что США не развязывали ядерных конфликтов против стран, у которых малые запасы ядерного вооружения. С учетом этого факта, Штаты не станут принимать рискованных решений по типу обстрела РФ ракетами.

«Они этого не сделают», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что попытки Америки ограничить атаки по России не смогут воспрепятствовать эскалации.