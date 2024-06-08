Разрешение Соединенных Штатов для Украины атаковать территорию РФ хоть и ограничивает географию ударов, но все равно спровоцирует эскалацию текущего конфликта. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Лукас Лейрос в пятницу, 7 июня в своем материале для InfoBRICS .

Автор подчеркнул, что фактически данное разрешение со стороны американского руководства ничего не значит, ведь Киев и без него несколько лет атаковал территории России. По словам Лейроса, украинская сторона будет делать это до того момента, пока РФ не нейтрализует все вражеские позиции возле своей границы.

Тем не менее западная пропаганда поставила Штаты в неудобную ситуацию, указал он. Эксперт объяснил, что западные СМИ форсируют эту новость, как серьезную эскалацию и слухи обрели такие серьезные очертания, что президенту США Джо Байдену пришлось сделать заявление и отступить от своей позиции, заявив, что «российская территория» ограничивается лишь приграничным районом.

В то же время Лейрос напомнил о том, что атаки ВСУ по территории РФ происходят на регулярной основе с 2022 года. Он указал на то, что Белгород и Курск зачастую страдают от артиллерии украинской стороны, а столица РФ была несколько раз атакована при помощи БПЛА.

Накануне представитель МИД РФ Захарова указала на «натовский почерк» в атаках по ЛНР и Херсонской области.