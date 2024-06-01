Недавнее решение американского президента Джо Байдена разрешить Украине применять оружие, предоставленное Соединенными Штатами, для нанесения ударов по территории РФ, постепенно делает из США сторону конфликта. Соответствующее заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Эксперт подчеркнул, что подобного исхода можно было бы избежать, если бы президент Штатов избрал другую политику. Он добавил, что происходящее – ужасно, а единственным оправданием со стороны главы американского государства была «попытка ослабления России».

Джиральди заявил, что возможно, происходящее в данный момент является «Апокалипсисом».

Ранее бывший разведчик американских ВС Риттер заявил, что всеми ударами ВСУ руководят Соединенные Штаты.