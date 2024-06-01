Эксперт Джиральди: разрешение Байдена наносить удары по РФ втягивает США в конфликт
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Недавнее решение американского президента Джо Байдена разрешить Украине применять оружие, предоставленное Соединенными Штатами, для нанесения ударов по территории РФ, постепенно делает из США сторону конфликта. Соответствующее заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди в беседе с информационным агентством РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что подобного исхода можно было бы избежать, если бы президент Штатов избрал другую политику. Он добавил, что происходящее – ужасно, а единственным оправданием со стороны главы американского государства была «попытка ослабления России».
Джиральди заявил, что возможно, происходящее в данный момент является «Апокалипсисом».
Ранее бывший разведчик американских ВС Риттер заявил, что всеми ударами ВСУ руководят Соединенные Штаты.