Фактически за ударами украинских ВС в зоне СВО стоят США, которые выбирают цели. Соответствующим предположением поделился экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе с Judging Freedom , опубликованной на YouTube.

Эксперт заявил, что на этапе планирования атаки, Соединенные Штаты самостоятельно выбирают цели, желаемые ими для поражения. После этого, они собирают разведывательные данные и «наводят прицел», в результате чего, украинской стороне остается лишь нажать на кнопку, добавил Риттер.

Бывший военный подчеркнул, что российскую сторону атакуют не украинцы, а Вашингтон, и по словам Риттера, глава РФ Владимир Путин отлично осведомлен о данном факте.

Экс-разведчик также заверил, что американское руководство не собирается давать ВСУ доступ к зашифрованным каналам связи. Когда секретная информация спускается на наземную станцию, ВСУ не участвуют в этом процессе из-за шифровки, объяснил Риттер.

Ранее военный эксперт Леонков выразил мнение, что план США для Киева дает РФ больше прав на ответные действия.