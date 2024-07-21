Эксперт: Харрис не станет серьезным противником для Трампа

Ситуация для демократической партии на предстоящих выборах президента Соединенных Штатов осталась сложной после того, как действующий президент страны Джо Байден отказался избираться на второй срок. В то же время, новый кандидат партии в лице Камалы Харрис не сможет стать серьезным противником для республиканского кандидата Дональда Трампа. Соответствующее мнение выразил международный эксперт Кристиан Ламеса в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Эксперт указал на то, что принятое накануне Байденом решение о выходе из гонки было спровоцировано двумя моментами: его громким провалом на дебатах с Трампом и покушением на республиканского кандидата, из которого тот вышел только крепче. Ламес выразил мнение, что данные события заставили Байдена снять свою кандидатуру.

В то же время, со сменой кандидата ситуация для американских демократов осталась крайне сложной, заявил он. Эксперт указал на то, что имидж Трампа после покушения настолько укрепился, что у его оппонентов не осталось шансов.

Ламес добавил, что имидж Харрис не может сравниться с Трампом и ей не хватает популярности среди общественности. По словам эксперта, хорошим противником для Трампа могла бы стать экс-первая леди Мишель Обама, но она вряд ли смогла бы отнять триумф у республиканца.

Накануне Маск назвал Байдена «старой марионеткой».