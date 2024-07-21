Маск назвал Байдена после выхода из президентской гонки «старой марионеткой»

Напомним, в воскресенье, 21 июля, глава Белого дома Джо Байден самолично снял свою кандидатуру и отказался участвовать в президентской гонке. При этом как гласит текст его обращения к нации, он продолжит исполнять обязанности президента США до конца срока.

Решение главы американского государства на идти на второй срок сразу же начали комментировать видные деятели и политики в самих США. Не стал скрывать своего презрительного отношения к уходящему президенту и футуролог, миллиардер Илон Маск, назвавший Байдена старой марионеткой американского глубинного государства.

«Настоящие власти США отказываются от старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность», — написал Маск в соцсети Х.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поступок Байдена, заявил, что до президентских выборов в США еще 4 месяца, и за это время много может поменяться.