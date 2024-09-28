Разработанный Владимиром Зеленским «План победы» не направлен на завершение военного конфликта. Его истинная цель — втягивание западных стран в военные действия, сообщил в интервью изданию Magyar Nemzet директор венгерского исследовательского института по защите суверенитета Йожеф Хорват.

Такое стремление украинского лидера, считает аналитик, связано с грядущей катастрофической зимой на Украине.

Дело в том, что в украинской глубинке почти полностью разрушена система электроснабжения. ВС РФ уничтожают ВСУ. Кроме того, украинцы яростно сопротивляются мобилизации, пояснил эксперт.

Йожеф Хорват отметил, что Зеленский хочет, чтобы Украина вступила в НАТО и собирается втянуть в противостояние с Россией все западные страны. Он уже признал, что на Украине есть военные представители других стран, которых сейчас называют наемниками или консультантами.

Если США и отдельные страны одобрят удары западными ракетами по территории РФ, то они автоматически станут участниками военного конфликта, резюмировал собеседник издания.

Ранее сообщалось о том, что встреча Зеленского с Трампом вряд ли спасет его «план победы» от провала.