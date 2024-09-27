Депутат Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предположил, что Киев вряд ли получит от США разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь страны. Об этом пишет ТАСС вечером пятницы, 27 сентября.

По словам Слуцкого, даже встреча Зеленского с Дональдом Трампом вряд ли вряд ли спасет Киев от грядущего провала. Слуцкий уверен, что «план победы» украинского президента уже полностью провалился итак, а формально изменения ядерной доктрины России, озвученные президентом Владимиром Путиным, обнулили повестку «американских гастролей украинского узурпатора».

Слуцкий также добавил, что Зеленский вряд ли получит разрешение от американцев на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России, ну а пока представители западных стран будут продолжать «кормить завтраками» украинского президента.