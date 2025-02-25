Эксперт Кобелюк пояснил причины отказа Трампа встречать Макрона

Французский лидер Эмманюэль Макрон прибыл в Белый дом на переговоры, тем не менее его американский коллега Дональд Трамп не стал встречать. По словам эксперта в области публичных выступлений и переговоров Алексея Кобелюка, отсутствие встречи с гостем у двери является знаком пренебрежения и неуважения, то есть действие осознанное и демонстративное. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что это открытый намек на то, что Трамп не совсем понимает и не разделяет позицию Евросоюза, к тому же это открытая демонстрация того, что у Трампа имеются дела более важные, чем встреча с Макроном.

По мнению эксперта, глава Белого дома готов к конфликту с Мексикой, стремится приобрести Гренландию, ухудшает отношения с Евросоюзом и накладывает эмбарго на любые страны, оказывая давление на всех своих партнеров, включая Россию. В целом Трамп является весьма непредсказуемой личностью.

Ранее сообщалось, что Макрону не удалось выбить из Трампа обязательств по отправке солдат на Украину.