Макрону не удалось убедить Трампа поддержать отправку военных на Украину

Французский президент Эммануэль Макрон не сумел добиться от главы Белого дома Дональда Трампа обязательств по поддержке отправки военнослужащих из Европы на территорию Украины. Об этом рассказала газета Financial Times.

По утверждению издания, перед встречей на высшем уровне Макрон испытывал неоправданный оптимизм насчет собственных сил. Он считал, что ему удастся уговорить Трампа согласиться со своими планами по отправке войск на Украину под предлогом сдерживания России.

«Макрон не смог добиться от президента США обязательств поддержать некое развертывание европейских военных (...) в рамках какого-либо сценария послевоенного урегулирования», — указали журналисты.

Ранее уже сообщалось о планах Макрона, которые он хотел озвучить во время встречи с Трампом. По его мнению, Евросоюзу следует отправить на украинскую территорию порядка 30 тыс. военнослужащих под предлогом предоставления Киеву дополнительных гарантий безопасности.