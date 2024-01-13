Эксперт Коротченко: США не откажутся от Украины из-за событий на Ближнем Востоке

Воздушные удары Соединенных Штатов по Йемену не означают, что они «переключаются» на Ближний Восток и «уйдут» с Украины. Военная поддержка Киева останется приоритетной для Вашингтона. Соответствующее заявление сделал военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с информационным агентством РИА Новости .

В интервью эксперт заявил, что американская агрессия в отношении Йемена, скорее всего, не скажется на поддержке Украины. По словам Коротченко, поддержка Киева остается приоритетной как для Вашингтона, так и для Лондона. Объяснил это тем, что в Украине коллективный Запад видит инструмент для поражения России.

Аналитик заявил, что новые пакеты военной помощи для Украины будут реализованы в обязательном порядке. Он уточнил, что Британия сделает это незамедлительно, а Штаты – когда достигнут консенсуса местные партии.

Он также подчеркнул, что воздушные удары по Йемену никоим образом не связаны с украинским направлением и данный шаг Соединенных Штатов является акцией устрашения Ирана, а также, жестом поддержки Израиля с попыткой обеспечить себе торгово-экономические преференции в регионе.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский только создает видимость благодарности за помощь США, но на деле возмущен ее недостаточным количеством.