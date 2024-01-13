Украинский президент Владимир Зеленский лишь создает видимость благодарности за оказанную Соединенными Штатами помощь, но на самом деле жалуется на то, что большая часть от этих средств не доходит до Украины. Соответствующее заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в своих социальных сетях .

Таким образом он в своем посте отреагировал на недавние слова украинского лидера о том, что более 70% выделенных Украине денег на вооружение остались в Соединенных Штатах. Зеленский указал на то, что данные средства предназначались, в том числе, и пенсионерам. Тем самым президент пожаловался на то, что его государство больше не в состоянии содержать пенсионеров, часть которых, по его словам, является американцами.

Журналист заявил, что президент Украины лишь создает видимость того, что он благодарен Штатам. На самом же деле, Зеленский жалуется на то, в каких количествах предназначенные его стране деньги остаются в США.

Боуз заявил, что в Ирландии есть подходящая под данную ситуацию поговорка: «Съеденный хлеб скоро забывается».

Ранее политолог Алексей Суздальцев указал на то, что украинский президент считает, что за все в его государстве должны отвечать Соединенные Штаты.