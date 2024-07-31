Эксперт объяснил, с чем связано повышение федеральных выплат солдатам на СВО

Президент России Владимир Путин увеличил единовременную выплату для заключающих с августа и до конца 2024 года контракт с вооруженными силами: со 195 тысяч до 400 тысяч рублей. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что эти меры не говорят о нехватке людей в зоне СВО.

Путин также порекомендовал главам регионов повысить местные единоразовые выплаты до тех же 400 тысяч рублей. Этот шаг поможет уравнять ситуацию для добровольцев из регионов и столицы.

«Сейчас в Москве единоразовые выплаты сильно больше, чем в регионе. Чтобы такого разделения не было, приняли решение о повышении. Я думаю, этот шаг продиктован и тем, что президент общался не только с генералами, но и с раненными в госпиталях. Он понимает, какая это тяжелая работа», — пояснил Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что повышение выплат вовсе не означает, что в зоне СВО срочно понадобилось больше людей. В современных условиях боевые операции ведутся в большей степени техническими средствами.

«Нам нужны толковые, здоровые, мотивированные ребята. Желательно, конечно, чтобы отбирали тех, кто умеет уже управлять FPV-дронами, например. Ни о какой мобилизации не говорят сейчас», — заключил Дандыкин.

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