Источники газеты Financial Times сообщили, что в четверг Правительство США прекратит поставки комплексов Patriot всем заказчикам, кроме Украины. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что американский военно-промышленный комплекс не справляется с поставленными задачами.

Системы ПВО Patriot ждут в Германии, Польше, Румынии и Испании, заявили в Financial Times. Однако обязательства перед ними США приостановит, чтобы утолить потребности в ракетных комплексах на Украине. Отмечается, что это решение было принято в связи с успешными действиями ВС России.

«Сейчас Америка пытается спасти репутацию комплексов Patriot, которые не так уж успешно себя показывают на Украине. А в США сделали на это большую ставку. Это основной ракетный комплекс НАТО для работы на средней и дальней дистанции. Но мы успешно охотимся на них», — рассказал Дандыкин.

Эксперт также подчеркнул, что поставки даже двух батарей никак не повлияют на текущую ситуацию на фронте. Территория Украины слишком обширна, и прикрыть комплексами Patriot можно лишь самые важные объекты, например, Киев.

Ранее мы рассказали, что Италия планирует передать Украине ракетные комплексы Samp-T.