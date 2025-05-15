Пресса заявила о том, что суд Европейского союза признал председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие сведений о контрактах на закупки Евросоюзом вакцин против коронавируса, совершенных в 2021–2023 годах. Тогда она приняла без публичного обсуждения решение взаимодействовать от имени Брюсселя с транснациональной компанией Pfizer, вакцины который еще не прошли комплексные испытания. Эксперт Юрий Самонкин рассказал, какую информацию могла скрыть от общественности Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, на данный момент в Евросоюзе начинается «охота на ведьм». Однако действующий истеблишмент невозможно привлечь к какой-то ответственности, поскольку он имеет довольно сильные властные рычаги и уничтожает вещественные доказательства.

Аналитик добавил, что Брюссель сегодня столкнулся с серьезным экономическим кризисом. Падает социальная сфера, а все силы уходят на поддержку украинского конфликта. Все это сказывается на уровне жизни простых европейцев и находит отражение в коррупционных скандалах. Внутри Евросоюза уже существует оппозиция, заинтересованная в том, чтобы «слить фон дер Ляйен» и не поддерживать «партию войны».

По его мнению, внутри административных структур Евросоюза также уже нет единства. Многие устали от действующего истеблишмента. К тому же нельзя исключать, что к информационным атакам на главу Еврокомиссии причастны европейские сторонники американского лидера.

Ранее Захарова назвала«кривосудием» решение суда ЕС в отношении фон дер Ляйен.