Урсула фон дер Ляйен была признана виновной в непрозрачных закупках вакцин против COVID-19, но степень ее ответственности так и не установили. Об этом в своем телеграм-канале заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

По словам дипломата, суд в Евросоюзе признал виновной в ненадлежащей закупке вакцин главу Еврокомиссии фон дер Ляйен. Тем не менее в решении суда ничего не говорится об ответственности виновной и о каких-либо воздействиях в ее адрес.

«Это новая страница в есовско-натовском кривосудии. Данное решение суда может лишь служить основанием для новых исков против главы Еврокомиссии с более серьезными обвинениями», — указала она.

Захарова добавила, что европейская система демонстрирует удивительную правовую избирательность.

Ранее Захарова прокомментировала попытки ФРГ сыграть роль посредника в украинском конфликте. По ее словам, экс-канцлер Германии Меркель надолго дискредитировала свою страну после того, как призналась в умышленном обходе Минских соглашений.