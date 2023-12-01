«Ему следует лежать в психиатрии»: выяснилось, угрожает ли миру «ядерный чемоданчик» Байдена
Политолог Разгуляев призвал Байдена уйти на пенсию после видео с морпехом
Фото: [Стрингер/©РИА Новости]
Признаки психического расстройства у президента США Джо Байдена с каждым днем проявляются все явственнее. Такое мнение выразил политолог Сергей Разгуляев.
Так он прокомментировал недавнее видео, на котором американский лидер во время экскурсии на завод по изготовлению ветряных мельниц рассказал работникам, что его сопровождает морской пехотинец, который носит с собой чемоданчик, позволяющий «взорвать мир».
«Ну и хвастун, в этом точно ему нет равных. Конечно, ядерный чемоданчик настоящий. Однако, вероятнее всего, окружение Байдена, находящегося в своей параллельной вселенной, не даст им рулить. Думаю, если бы американский президент дал приказ своему «морпеху», тот сперва посоветовался бы с тем, кто чуть более в своем уме. В одиночку такое решение Байдену не дадут принять», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По его словам, Байден не перестает удивлять мир несуразными высказываниями и курьезными ситуациями, в которые он попадает из раза в раз.
«Налицо полное непонимание, где он находится, что и кому говорит. Мог бы не останавливаться на словах и сразу подарить работягам свой ядерный чемоданчик со всеми кодами и морпехом в придачу. Такие шутки еще раз доказывают тот факт, что президент США полностью недееспособен. Какое тут президентство и ответственность за страну и нацию?» — добавил политолог.
Разгуляев подчеркнул, что когда у руля США, ядерной державы, стоит «психопат» — это страшно.
«Ему уже следует лежать в психиатрической клинике и просить медсестру поменять утку, если он не осознает, что, подорвав весь мир, разрушит и Америку. Байдену, пока не поздно, лучше уйти на пенсию и провести остаток жизни, окучивая грядки. Так всем будет спокойнее», — заключил политолог.
Ранее были названы ужасающие последствия заболевания Байдена.