ЕС готов ответить на угрозы США вводом пошлин на американские продукты

Страны Европейского Союза (ЕС) планируют ввести пошлины на импорт продуктов из США, которые содержат пестициды, сообщила газета Financial Times (FT). Отмечается, что эта инициатива направлена на защиту европейских фермеров и создание условий, при которых импортируемые товары должны соответствовать высоким стандартам качества и безопасности.

По данным источника, Европейская комиссия (ЕК) намерена обсудить возможность введения этих ограничений на предстоящей неделе. В числе первых товаров, которые могут попасть под действие новых пошлин, окажутся американские зерновые культуры, в частности, соевые бобы.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность ввести импортные пошлины на товары из ЕС. В Еврокомиссии на фоне таких заявлений американского лидера отметили, что точной информации о введении ограничений со стороны Белого дома нет, однако ЕС готов оперативно и решительно отреагировать на любые торговые меры.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа может жестко ответить на действия президента США Дональда Трампа.