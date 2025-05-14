Требования Европы по мирному урегулированию на Украине являются нереалистичными. Об этом заявил британский журналист Джонни Миллер, передает РИА Новости.

Европейцы потребовали, чтобы Владимир Путин присутствовал на переговорах в Стамбуле, где намерены обсудить урегулирование ситуации на Украине. Однако, по мнению эксперта Миллера, это нереалистичные требования. Он считает, что эти и другие условия выдвигаются с целью помешать достижению миру и продолжить конфликт.

«И чтобы было немедленное прекращение огня без предварительных условий. Так дипломатия не делается. И они это знают. Они хотят войны. До последнего украинца», — написал в соцсетях Миллер.

Напомним, что со своей стороны Россия, ее президент, предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Встречу призвали провести уже в четверг, 15 мая. Однако подчеркнули, что Москва заинтересована в долгосрочном мирном урегулировании.

В ответ лидер киевского режима Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые идут вразрез с интересами России. Американский президент Дональд Трамп был возмущен реакцией украинского нелегитимного главы, призвав как можно скорее согласиться на предложение России и сесть за стол переговоров в Стамбуле.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о предстоящих переговорах с Украиной.