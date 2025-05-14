Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы о предстоящих в Стамбуле переговорах между Россией и Украиной.

Представитель Кремля заявил журналистам, что Москва представила все тезисы, касающиеся урегулирования конфликта на Украине, они «на столе».

Ранее Песков отказался раскрыть информацию о делегации, которая представит Россию на переговорах в Турции, отметив, что ее состав будет представлен позже. Пресс-секретарь российского президента также пообещал, что представители Москвы будут ждать представителей Киева в назначенном месте.

По мнению российского дипломата и посла по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ по вопросам преступлений киевского режим Родиона Мирошник, которое приводит ТАСС, проект, который был составлен между Москвой и Киевом в 2022 году в Турции, может стать основой для урегулирования конфликта на предстоящей встрече.

Ранее сообщалось, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил с государственным секретарем США Марко Рубио предстоящие переговоры об урегулировании украинского конфликта в Стамбуле.