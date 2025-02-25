Европейский союз (ЕС) представил Украине предложение о сотрудничестве в области критически важных материалов. Об этом агентству «Франс Пресс» (AFP) сообщил еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне.

Он подчеркнул, что соответствующая инициатива была передана лично им украинским чиновникам во время недавнего визита в Киев.

«21 из 30 важнейших материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства», — подчеркнул Сежурне.

Он добавил, что Европа не намерена требовать большего от Киева, а также не нарушит чьи-либо интересы.

Об этом же в интервью украинскому изданию «Суспільне» сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта. Он отметил, что ЕС был «большим донором по поддержке Украины» за последние три года. В отличие от позиции ЕС, США выдвигают требования о возмещении помощи Украине на сумму $500 млрд. Президент США Дональд Трамп ранее подверг критике главу киевского режима Владимира Зеленского за отказ от одного из первоначальных предложений, в котором речь шла о поставках редкоземельных металлов и нефти в обмен на помощь.

В ответ на требования США Зеленский оспаривает расчеты Трампа, указывая на то, что средства были выделены в виде грантов, а не кредитов. Нелегитимный президент Украины также заявил, что не подпишет сделку, условия которой будут обременительными для будущих поколений украинцев.

Ранее «Росконгресс» сообщил, что стоимость ресурсов Украины значительно ниже $500 млрд.