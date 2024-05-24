Если выживет: попавший в плен офицер НАТО может втянуть Францию в войну с РФ

ВС РФ пленили офицера одной из стран НАТО под Клещеевкой в ДНР. Им оказался служащий французского Иностранного легиона.

Как сообщает канал «Военное дело», сейчас пленный находится в тяжелом состоянии, так как получил серьезное ранение. Медики пытаются спасти ему жизнь.

«Если сведения о том, что в плен попал действительно офицер Иностранного легиона, этот факт станет первым подтверждением участия регулярных войск НАТО в украинском конфликте. Напомню, что французский Иностранный легион — это войсковое соединение, которое входит в структуру сухопутных войск государства, а комплектуется это соединение в том числе и гражданами страны. Например, французы там нередко служат на офицерских должностях», — объяснил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если военный выживет, добавил эксперт, он может послужить очень ценным материалом и весомым аргументом в политике при выстраивании дальнейших отношений России с Западом.

«Во всяком случае, отрицать участие регулярных войск НАТО в конфликте после этого уже невозможно. А ожидания и планы участников так называемой мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии, обнулятся еще до ее старта. Все их заявления будут ничтожными», — подчеркнул Сипров.

Согласно конституции РФ вся территория ДНР, в том числе и занятая ВСУ, является территорией России. Выходит, отметил политолог, что в боевых действиях на территории страны участвовал офицер одной из армий НАТО. На фоне этого все инициативы Запада будут выглядеть просто нелепо.

«Его дальнейшая судьба будет предметом большого торга. Определить статус данного пленного достаточно сложно. С одной стороны он действовал. В составе ВСУ и попадает под статус комбатанта, то есть действие Женевской конвенции на него распространяется, но если принять во внимание, что Франция не является стороной конфликта, то речь идет о наемничестве», — добавил собеседник.

Если французского офицера признают военнопленным, продолжил он, встанет вопрос о признании Франции стороной конфликта, а это может рассматриваться и как повод к серьезным политическим разбирательствам или даже войне.

«В любом случае проблем у президента Франции Эммануэля Макрона прибавится, и он будет иметь весьма бледный вид и перед своими избирателями, и перед международным сообществом. Что касается самого офицера, ему будет лучше, если его признают военнопленным — для них в РФ традиционно создаются очень хорошие условия на период содержания. Если же его признают наемником, то он отправится лет на 10-15 в «лагеря». Ну, а если делу придадут политический характер, тогда этот человек станет весомой фигурой для обмена, например, на какого-нибудь из пойманных российских разведчиков», — заключил Сипров.

Ранее выяснилось, как новый министр обороны РФ повлияет на СВО.