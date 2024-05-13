«В Киеве опечалены»: выяснилось, как новый министр обороны РФ повлияет на СВО

Политолог Вадим Сипров рассказал, как это решение, если оно будет принято, повлияет на ход СВО.

«Вероятное назначение Андрея Рэмовича на пост министра обороны является и знаковым, и ключевым событием. Белоусов — экономист нелиберального толка, государственник, в своей деятельности исходит из интересов России. Сейчас, на фоне надвигающегося глобального кризиса, становится понятно, что в конечном итоге выживет сильнейший. Роль главы Минобороны в такой ситуации возрастает стократно, а ведь Белоусов будет работать в прямом подчинении президенту», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Такой формат деятельности, добавил он, позволит оперативно корректировать решения, касающиеся и развития экономики страны, и военно-политических аспектов.

«Страна, хотим мы этого или нет, встает на военные рельсы, а Андрей Рэмович — ключевой чиновник, который будет координировать этот процесс. Львиная доля и военного бюджета, и гособоронзаказа находится под патронажем Министерства обороны. Поэтому теперь вся страна будет работать в интересах военного ведомства, и это единственное рациональное решение в той ситуации, в которую потихонечку вползает наш мир», — заверил Сипров.

Аналогичным мнением поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Верховный главнокомандующий принял это решение с оглядкой на текущую обстановку. Это не первый случай, когда гражданский человек становится во главе Министерства обороны — это вообще политическая должность», — отметил собеседник.

Он напомнил, что Андрей Белоусов уже занимался, причем довольно тесно, проблемами ВПК. По мнению эксперта, он способен наладить бесперебойное производство и поставку в войска современной техники, вооружений и всего необходимого.

«В Киеве уже заявили, что весьма опечалены этим назначением. Значит, это решение правильное», — заключил Дандыкин.

Ранее стали известны признаки возможной развязки СВО.