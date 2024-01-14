«Есть общие интересы»: о чем договорятся Россия и Северная Корея в ближайшее время

Глава МИД КНДР посетит Россию в ближайшие дни. О визите сообщает ТАСС . По мнению эксперта Центра сопровождения политических процессов Данилы Гуреева, Россия и Северная Корея заинтересованы в сотрудничестве. Каким оно будет, читайте в нашем материале.

Гуреев заметил, что выстраивание геополитических отношений отличается от простого человеческого взаимодействия.

«Когда мы просто общаемся с людьми, все отношения строятся на принципах «нравится» или «не нравится». Геополитика же строится по другим принципам. Мы можем налаживать связи с теми, кто не нравится и наоборот — не общаться с теми, с кем исторически сложились теплые отношения. Единственный критерий — национальные интересы и, уж извините за грубость, выгода», — пояснил политолог.

Если говорить непосредственно о Северной Корее, исторические взаимоотношения с Россией у нее были разными, продолжил Гуреев. Северная Корея оказывалась в очень сложном положении международной изоляции. Единственными, кто эту изоляцию пытались устранить, были русские и китайцы. Одно это дает определенный исторический плюс для развития долгих взаимоотношений.

«Сегодня мы видим общую контекстуальную выгоду: Северная Корея буквально борется за свою независимость с правительствами Южной Кореи и США. А Российская Федерация выступает как антиглобалистская сила, пытается выстроить справедливые взаимоотношения между странами. У РФ и КНДР есть общие геополитические глобальные интересы», — подчеркнул Гуреев.

Все эти поездки нужны, чтобы выстроить общую глобальную систему. Например, с военной точки зрения Россия заинтересована увеличивать количество снарядов у своих артиллерийских орудий в зоне СВО. Нам нужна техника и артиллерия. Есть свое производство, но чем больше запас, тем лучше, заметил эксперт.

А Северная Корея, готовясь к очень долгому конфликту с Южной Кореей, изготовила огромное количество боеприпасов. Теперь КНДР несложно ими поделиться, но взамен на помощь РФ. У корейцев есть трудности в области авиации, которые они хотят преодолеть за счет Российской Федерации.

«Есть общая точка интересов между странами, и государства определяют конкретные действия для сотрудничества. Вывод простой: нам просто невыгодно и глупо было бы не сотрудничать друг с другом. Отношения основаны в первую очередь на учете национальных интересов обеих стран. Так и должна выстраиваться глобальная геополитика», — сказал политолог в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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