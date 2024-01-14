Европа медленно умирает: почему Россия экономически обогнала Германию, несмотря на санкции

Российская экономика обогнала немецкую. Еще 20 лет назад РФ отставала от Германии: была меньше по объему ВВП в 2 или 2,5 раза. Ее ослабил экономический кризис 90-х годов и дефолт в 1998-ом. Но теперь мы действительно обогнали Германию. Как так вышло, нам пояснил старший преподаватель кафедры политического анализа МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков.

Россия становится экономическим лидером Европы, да и в Евразии у нас очень крепкие позиции, заметил политолог. Возможно, дело в лидере государства.

«Немецкий канцлер Олаф Шольц, президент США Джо Байден, и французский президент Эмманюэль Макрон — это все «временщики», люди, которых поставили, чтобы реализовать определенный геополитический проект. Европу надо было подчинить Соединенным Штатам и заставить разорвать отношения с Россией. А заодно обострить ситуацию в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии», — заметил Косоруков.

Все это было нужно, чтобы попытаться сдержать экономическое и геополитическое влияние Китая, продолжил эксперт. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель еще старалась действовать в том коридоре возможностей, которые оставляли Соединенные Штаты: говорить о том, что Европа — субъект мировой политики. Но приход Шольца от социал-демократической партии СДПГ при поддержке экоактивистов «зеленых» продемонстрировал, что все элиты Германии подконтрольны США.

Косоруков напомнил, что раньше Олаф Шольц был министром финансов, и за ним до сих пор шлейфом тянутся коррупционные дела, которые при необходимости могут достать, и канцлера быстро снимут с должности.

«Он абсолютно несубъектен, это технократический исполнитель. При нем не только Германия вступает в рецессию, но рушится и вся европейская модель интеграции. Макрон тоже не бог весть какой политик, а без Франции и Германии ЕС обречен. Польша вообще смотрит на выход из Евросоюза и хотела бы вступить в союз с США», — обратил внимание эксперт.

Украина смешала все карты, потому что произошла бессмысленная порча экономических связей с Россией, добавил Косоруков. Никто не собирается инвестировать в Украину, но из-за нее разорвались огромные контракты. Около 300 тыс. немецких граждан работали на над проектами совместно с Россией, и разрыв договоров стал серьезным ударом для Германии. А Шольц об этом даже и не вспоминает, просто во всем обвиняет Россию — якобы Москва сама отказалась от сотрудничества.

«Политика лжи закончится крахом. Сколько бы ни говорили о том, что Германия начнет расти, найдет новые дешевые источники ресурсов, этого не получится. Мир поделен, и за все ресурсы идет очень серьезная конкурентная борьба. И пока что больше всего выигрывают от поставки дешевых ресурсов из России Индия и Китай», — резюмировал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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