«Есть там операция»: Зеленский признал попытки ВСУ войти в Белгородскую область
Зеленский подтвердил факт попыток ВСУ войти в Белгородскую область
Фото: [flickr.com]
Глава украинского государства Владимир Зеленский подтвердил факт проникновения украинских военных формирований на территорию Белгородской области. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции, посвященной обсуждению результатов переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом. Видеозапись мероприятия опубликовали на YouTube-канале украинского медиа «Общественное».
«Есть там операция: кому-то кажется, что кто-то побежал, а где-то в другом уголке зашел», — сказал политик.
Он подчеркнул, что данные действия являются вполне логичными с точки зрения стратегии. По словам Зеленского, причиной попыток ВСУ войти в Белгородскую область стало продвижение российских войск в Сумской, Харьковской и Запорожской областях.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили 110 солдат ВСУ при попытке прорыва обороны Белгородской области.