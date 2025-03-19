«Есть там операция»: Зеленский признал попытки ВСУ войти в Белгородскую область

Глава украинского государства Владимир Зеленский подтвердил факт проникновения украинских военных формирований на территорию Белгородской области. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции, посвященной обсуждению результатов переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом. Видеозапись мероприятия опубликовали на YouTube-канале украинского медиа «Общественное».