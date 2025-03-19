SHOT: ВС РФ уничтожили 110 солдат ВСУ при попытке прорыва обороны Белгородской области

Российские вооруженные силы пресекли попытки украинских военных прорвать оборону в Белгородской области на фоне дипломатических переговоров между Путиным и Трампом, ликвидировав свыше сотни солдат противника, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным канала, за последние 24 часа зафиксировано семь наступательных действий со стороны ВСУ, два из которых произошли в ночное время. Атаки были направлены на населенные пункты Демидовка и Графовка, а также поселок Прилесье в Краснояружском районе.

В результате ответных действий российских войск уничтожено приблизительно 110 украинских военнослужащих, а также выведена из строя военная техника, включая два танка, в том числе один Abrams, 12 боевых бронированных машин, четыре инженерные машины для разминирования и одна установка УР-77.

Благодаря оперативным действиям ВС РФ прорыв границы не состоялся, украинские подразделения были вынуждены отступить.

В целях безопасности из Краснояружского района эвакуировали около 8 тыс. гражданских лиц, проживавших в 23 населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что FPV-дроны уничтожили украинские БМП в белгородском приграничье.