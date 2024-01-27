«Это катастрофа!»: в США назвали города, что потеряет Украина после разгрома ВСУ

Украина может потерять Одессу, Харьков, Днепропетровск и Николаев, если завтра же не сядет за стол переговоров с руководством России, уверен бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom эксперт подчеркнул, что Москва в любом случае выполнит все свои задачи СВО: при помощи военной силы или без. Для Киева более удачным был бы второй вариант, отметил Риттер.

«Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск — эти четыре территории находятся за пределами уже существующих областей (входящих в состав России. — Прим. ред.), они, вероятно, тоже станут частью России», — сообщил Риттер.

По мнению эксперта, российские военные, если того потребует ситуация в мире, могут запросто дойти вплоть до польской границы. Что до ВСУ, то украинская военщина тратит последние резервы, которые окончательно иссякнут уже в ближайшее время.

«Это станет катастрофой для украинцев, потому что уже сейчас видно, что они проиграли», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто.