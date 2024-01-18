Харьков готовят к сдаче: в Киев из города потянулись косяки элитных авто

ВСУ, судя по всему, после непрекращающихся российских ракетных ударов, во всю готовятся уходить из Харькова. По крайней мере, как считает военкор, полковник запаса, Геннадий Алёхин, на это есть основательные намеки.

Как рассказал обозреватель в беседе с телеканалом «Царьград», по его данным, из Харькова в Киев последние дни потянулись целые колонны дорогих иномарок. Богатые харьковчане бегут из города, отметил Алехин.

«Как только люди, особенно богачи, бегут, то это все. Верный признак того, что Киев скоро утратит контроль над этим населенным пунктом. Знаете, что это значит? То, что ВСУ либо сами сдадут Харьков, либо вскоре понесут там поражение, и город займет русская армия», — пояснил собеседник журналистов.

Алехин добавил, что в Одессе тоже наблюдается нечно подобное. Правда, пока не в таких масштабах, как в Харькове. Там, в основном, сейчас город покидают западные инструкторы.

«От Одессы тоже, кстати, стараются дистанцироваться. Русские ракеты достают даже до бункеров, и говорят, что армейской авиации США пришлось организовать спецрейсы, чтобы вывести своих наёмников и офицеров», — заключил военкор.

Напомним, 30 декабря прошлого года украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор. После произошедшего ВС РФ в разы усилили бомбардировку украинских городов и военных объектов ВСУ.