Это только начало: что станет с миром из-за конфликта Ирана и Израиля

Израиль нанес удар по территории Ирана. Об этом сообщили сразу несколько крупных американских телеканалов. Однако политолог Сергей Разгуляев уверен, что это лишь подготовка к более масштабным столкновениям.

Так, по его словам, произошедшее сегодня ночью — это еще не ответ на атаку 13 апреля. Сама атака тоже была нужна, чтобы воздействовать на общественное мнение.

«Это лишь подготовка почвы для начала крупномасштабного конфликта, который распространится на весь мир. У Израиля и Ирана есть ядерные заряды, и их прямой конфликт таит опасность для всех. При этом Израиль надеется получить помощь США и НАТО, если начнется война», — рассказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Политолог добавил, что Тель-Авив уже показал способность отвечать на нападения.

«Яркий пример — то, что осталось от сектора Газа. Слова Ирана о том, что он нанесет более мощный удар, тоже не стоит игнорировать. Обе страны знают о дислокации ядерных объектов друг друга, и их противостояние может привести к мировой ядерной катастрофе. Все, что происходит сейчас – лишь «прогрев», — подытожил он.

Ранее эксперт предупреждал о страшных последствиях войны между Израилем и Палестиной.