«Все идет к Третьей мировой войне»: политолога встревожил старт наземной операции в Газе

«Израиль начнет нести колоссальные потери и применит ядерное против Палестины. К сожалению, все идет к Третьей мировой войне, которая начнется с Ближнего Востока. Как мы видим, еврейское государство не сделало ничего для деэскалации конфликта, но делает все, чтобы зажечь весь ближневосточный регион и подвести мир к опасной черте глобальной войны. Однако последнее слово за Ираном», — подытожил Разгуляев.