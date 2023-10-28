«Все идет к Третьей мировой войне»: политолога встревожил старт наземной операции в Газе
Политолог Разгуляев назвал наземную операцию «серьезным и бездумным шагом»
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Накануне ЦАХАЛ приступил к наземной операции в секторе Газа, атаковав территорию с суши, моря и воздуха. Об этом написали зарубежные СМИ.
Однако говорить о значительных успехах на этом направлении не приходится, считает политолог Сергей Разгуляев.
«Израиль вырыл себе могилу, решив начать наземную операцию в секторе Газа, как бы ни оправдывались власти, говоря, что это всего лишь «расширение боевых действий». Как и ожидалось, неподготовленный ЦАХАЛ начал нести большие потери, о чем заявляет руководство ХАМАС», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По его словам, это «очень серьезный и бездумный шаг со стороны израильского руководства».
«Сейчас, если Израиль продолжит агрессию против Газы, осуществляя наземную операцию, в конфликт начнут стягиваться остальные исламские группировки. «Хезболла» в соцсетях уже выложила пост с предметом, напоминающим бомбу, и подписью: «Мы готовы», — уточнил политолог.
Собеседник добавил, что в случае продолжения активных боевых действий, ливанская группировка войдет в сектор Газа.
«Израиль начнет нести колоссальные потери и применит ядерное против Палестины. К сожалению, все идет к Третьей мировой войне, которая начнется с Ближнего Востока. Как мы видим, еврейское государство не сделало ничего для деэскалации конфликта, но делает все, чтобы зажечь весь ближневосточный регион и подвести мир к опасной черте глобальной войны. Однако последнее слово за Ираном», — подытожил Разгуляев.
Ранее Палестина поприветствовала резолюцию ООН с призывом к перемирию.