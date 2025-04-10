Euronews: МУС отказался судить Путина, пока он остается президентом

Международный уголовный суд в Гааге не будет рассматривать дело в отношении президента России Владимира Путина, пока он занимает свой пост. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на источники в трибунале.

Также отмечается в публикации, что рассмотрение дел высокопоставленных российских государственных деятелей, таких как премьер-министр Михаил Мишустин и министр иностранных дел Сергей Лавров, в их отсутствие будет возможно только после того, как они сложат свои полномочия.

«Преследование этих высокопоставленных чиновников будет разрешено только в том случае, если обвиняемые будут физически присутствовать в зале суда, что маловероятно», — пишет издание.

Важно подчеркнуть, что руководство России не признает решения Международного уголовного суда и не намерено их выполнять.

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии приняло решение о выходе из Международного уголовного суда в Гааге. Об этом проинформировал Гергей Гуйяш, глава канцелярии премьер-министра Венгрии.

* — СМИ, заблокированное на территории России