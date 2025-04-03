Венгрия прекратит сотрудничество с Международным уголовным судом

Венгерское правительство заявило о прекращении взаимодействия с Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. Об этом сообщил руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает ТАСС.

Власти приняли решение о выходе из состава МУС. По словам Гуйяша, правительство начнет процесс расторжения соглашения 3 апреля, соблюдая все конституционные и международные нормы.

Заявление о выходе из МУС совпало по времени с визитом в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого Венгрия поддерживает в конфликте с ХАМАС. В ноябре прошлого года МУС выдал ордер на арест Нетаньяху, обвинив его в военных преступлениях и преступлениях против человечности на палестинских территориях.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал решение МУС «нелепым и позорным», заверив израильского коллегу, что Венгрия не будет исполнять его постановление. По итогу премьер Израиля Нетаньяху проигнорировал ордер МУС и прибыл в Венгрию.