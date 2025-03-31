По словам представителей некоторых стран Европейского союза (ЕС), европейские военные силы готовятся к длительным военным действиям против России. Отмечается, что эта стратегия основывается на анализе нынешних геополитических реалий и неопределенности, связанной с дальнейшими планами Москвы после завершения конфликта на Украине.

Высокопоставленный офицер из Франции подчеркнул, что Европа должна быть готова к самым худшим сценариям, однако ей не стоит ожидать немедленного начала мировой войны. Кроме того, существуют опасения и из-за возможной ядерной эскалации.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее заявил о готовности отправить войска и самолеты на Украину после завершения конфликта. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Париж может рассмотреть возможность отправки военных на Украину в качестве миротворцев без согласования с Россией.

По данным СМИ, ЕС также рассматривает возможность развертывания подразделений численностью «несколько тысяч человек от страны».

Москва выступает против размещения воинских контингентов стран НАТО на украинской территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнули, что Россия не рассматривает размещение европейских миротворцев на Украине и настаивает на недопустимости присутствия военнослужащих НАТО в соседней стране.

В своем недавнем выступлении Лавров назвал европейских политиков «мечтателями», которые ежедневно демонстрируют свою несостоятельность, обсуждая планы по отправке миссий ЕС и НАТО на Украину.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции являются мощным рычагом влияния на экономику России.