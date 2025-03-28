Введенные санкции «причиняют боль» России и будут сохранены до урегулирования противостояния на Украине. Об этом сообщил французский телеканал LCI со ссылкой на слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

По утверждению фон дер Ляйен, действующие санкции очень серьезные и они «причиняют боль».

«Они влияют на российскую экономику и представляют собой мощный рычаг», — сказала она.

Фон дер Ляйен также заявила, что санкционное давление сохранится до тех пор, пока на Украине, по мнению Киева, не установится «справедливый и прочный мир». По мнению главы Еврокомиссии, самая лучшая гарантия безопасности — это «сильные и хорошо оснащенные» украинские военные.

Говорила чиновница и о состоявшемся в Париже «саммите коалиции», где в том числе велся диалог о финансировании и оснащении Вооруженных сил Украины. Чиновница считает, что главу России может сдержать исключительно очень сильная военная позиция.

«Вот почему для ЕС и Украины очень важно иметь сильные военные позиции: гарантии безопасности для Украины, а для ЕС — прочную оборонно-промышленную базу и мощные сдерживающие силы», — подвела итог фон дер Ляйен.

Ранее стало известно о том, что Еврокомиссия не хочет, чтобы на Украине состоялись выборы президента.