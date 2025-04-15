Европейцы обогнали американцев по объему помощи Украине из-за политики Трампа

Страны Европейского Союза (ЕС) обогнали США по объему помощи, выделяемой Украине. Об этом говорится в отчете Института мировой экономики (IfW) в Киле (Германия).

Согласно последним данным, европейские страны выделили в общей сложности Украине €138 млрд, в то время как США предоставили €115 млрд.

Эксперты подчеркивают, что значительное снижение финансирования Киева со стороны США связано с приходом к власти республиканца Дональда Трампа. Он не раз заявлял о намерении прекратить конфликт на Украине. По сей день представители американского лидера занимаются вопросами урегулирования кризиса, находясь в тесном контакте с Москвой и Киевом.

Западные государства, в том числе США, Германия, Франция, Польша, с начала специальной военной операции (СВО) на Украине регулярно оказывали поддержку Киеву, выделяя на нужды украинской армии финансирование, оружие и боеприпасы.

Российская сторона не раз заявляла, что вовлечение западных стран в украинский конфликт недопустимо и затягивает кризис на долгие годы.

Ранее президент США Дональд Трамп жестко прокомментировал жалобу главы киевского режима Владимира Зеленского на недостаток вооружения у ВСУ.