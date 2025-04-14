Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп резко высказался о стремлениях Украины добиться от партнеров получения нового вооружения. Соответствующее заявление руководителя североамериканского государства прозвучало в эфире телеканала C-Span.

«Когда вы начинаете войну, вы должны знать, что можете выиграть ее. Вы не начинаете войну с кем-то в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам ракеты», — подчеркнул Трамп.

По его же словам, противостояние на Украине началось из-за его предшественника Джо Байдена. При этом в настоящее время Вашингтон предпринимает попытки «остановить его, чтобы спасти много жизней». Несмотря на такой ход вещей, Киев пытается лишь заполучить новое оружие.

«Он всегда стремится к получению ракет», — ответил глава Штатов на вопрос о Зеленском.

Ранее глава киевского режима допустил развитие событий, при котором конфликт на Украине будет решаться за столом переговоров.