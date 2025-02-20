Евросоюз испугался, что его сотрудничество с США закончилось

Европейские политики боятся того, что трансатлантическому альянсу с Соединенными Штатами пришел конец. Такое утверждение сделало издание Politico.

В Европе боятся новой политики США. Трамп взял курс на разрушение Евросоюза, точно того же добивается российский президент Владимир Путин. Так считают многие в руководстве ЕС.

«Трансатлантическому альянсу пришел конец», — сделал вывод собеседник журналистов.

В то же время чиновник из Польши заявил изданию, что Трамп вряд ли выведет США из НАТО. Он только стремится подтолкнуть Европу к заметно большей ответственности за собственную безопасность.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе начали составлять список того, чем каждая страна объединения сможет поделиться с Украиной после заключения мирного соглашения. Речь идет о войсках и вооружениях, которые возможно направить на украинскую территорию для обеспечения ее безопасности.