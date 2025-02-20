В ЕС взялись за составление списка того, чем можно поделиться с Украиной

В ЕС начали опрашивать все страны, входящие в это политическое объединение. У них узнают, что они могут выделить в качестве помощи Киеву. Об этом сообщила газета Financial Times, которая выходит в Великобритании.

Издание сослалось на заявления некоторых чиновников. По ним глава Евросовета Антониу Кошта начал вести опрос всех государств ЕС. У них выясняют, что именно они смогут предоставить Украине из вооружения и войск, что могло бы помочь ей помочь обеспечить безопасность после заключения мирного соглашения.

«Кошта опрашивает 27 столиц ЕС, чтобы составить список того, что блок готов коллективно предоставить Украине в плане войск и вооружения, что могло бы служить в качестве гарантий безопасности», — указали журналисты.

Ранее сообщалось, что самые крупные фракции из Европарламента пришли к выводу — Европа не может рассчитывать на США в деле защиты общих интересов. Европейцам необходимо самостоятельно предпринять серьезные шаги для обеспечения независимости и устойчивости безопасности на своем континенте. Все это придется делать собственными силами стран ЕС.