Евросоюз выдвинул ультиматум в ответ на предложение Путина о старте переговоров

Пока вдоль линии боевого соприкосновения не будет произведено прекращение огня, никаких переговоров о мире не может начаться. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас. Ее слова привел телеканал France 24.

Российский президент Владимир Путин предложил Украине начать прямые мирные переговоры в Стамбуле 15 мая. Они должны, по его мнению, проводиться без каких-либо предварительных условий.

«Если не будет прекращения огня, не может быть переговоров под огнем», — заявила в ответ Каллас.

Ранее Каллас сообщила, что хотела бы видеть американцев в числе участников, которые объявят России так называемый «спецтрибунал». Она также считает, что и другие страны могли бы поучаствовать в спецтрибунале против РФ.