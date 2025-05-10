Каллас призвала США присоединиться к трибуналу против России

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что хотела бы видеть американцев в числе участников, кто объявит России так называемый «спецтрибунал». Об этом пишет «Укринформ».

Евродипломат напомнила, что Вашингтон и страны ЕС около двух лет работали над трибуналом против Москвы. Однако позже США вышли из проекта. Каллас выразила надежду, что американцы еще вернутся.

«Американцы многое сделали, и мы надеемся, что они снова присоединятся позже, потому что теперь все технические детали урегулированы», — подчеркнула Каллас.

Также Каллас считает, что и другие страны могли бы поучаствовать в спецтрибунале против России.

Напомним, что в конце января 2025 года генсекретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина будет добиваться проведения «спецтрибунала».

Ранее сообщалось, что Володин призвал отдать Каллас под трибунал.