Express: Харьков во мраке из-за ударов РФ по стратегическим объектам

Российские удары с применением ракет по стратегическим объектам на территории Украины стали причиной, по которой Харьков полностью погрузился во мрак. Об этом сообщило французское издание Express .

Журналисты отметили, что второй по величине украинский город оказался в кромешной тьме после того, как российские снаряды и БПЛА обесточили его. Уточняется, что российские военные наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры города.

Как заявляют харьковские чиновники, один из последних ударов состоял из 20 снарядов, ударивших по ключевым целям. По их словам, данный удар оказался самым сильным из всех нанесенных российской стороной с момента начала СВО на Украине.

Ранее в ООН заявили о том, что российских пленных пытали на протяжении 2 месяцев на Украине.