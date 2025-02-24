ФБР, Пентагон и Госдеп отказываются выполнять требование Маска

Федеральные ведомства США не собираются отчитываться о проделанной работе. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Главы ФБР, Пентагона, Госдепартамента, национальной разведки и Министерства внутренней безопасности дали приказ сотрудникам не отвечать на требование DOGE об отчетах.

Напомним, глава DOGE Илон Маск объявил, что госслужащие различных ведомств получат электронные письма с требованием отчитаться о проделанной за неделю работе. Те, кто проигнорирует послание, будут отправлены отставку.

Авторы публикации считают, что приказ не подчиняться этому требованию можно считать одной из первых серьезных проверок, которая продемонстрирует способность Маска оказывать влияние.

Кроме того, это наглядно демонстрирует растущее среди членов команды Трампа недовольство Маском.

Ранее сообщалось о том, что США тратят миллионы долларов на выплаты людям, чей возраст превышает 200 лет.