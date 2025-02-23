Трамп: США тратят миллионы долларов на выплаты людям, чей возраст превышает 200 лет

В США раскрыли махинацию в системе социального обеспечения. Выяснилось, что государственных реестрах числятся миллионы граждан, чей возраст якобы превышает 130, 140, 150 лет и 200 лет.

Более того, были даже найдены записи о человеке, которому 360 лет, то есть он старше Америки, которая существует всего 250 лет.

Об этом в ходе выступления на проходящей в Вашингтоне конференции консерваторов (CPAC) сообщил Дональд Трамп.

Глава Белого дома заявил, что намерен прекратить это «тотальное мошенничество», процветавшее при предыдущей администрации.

Он подчеркнул, что его администрация занята поисками «фейковых долгожителей» и совсем скоро положит конец «разбазариванию денег американских налогоплательщиков».

Ранее Трамп заявил, что Байден потратил $100 млн на презервативы для ХАМАС.