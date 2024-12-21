Федеральное правительство США приостановило работу

Федеральное правительство США временно приостановило работу, так как cенат не смог одобрить временный бюджет до полуночи по времени Вашингтона (8:00 мск), пишет РИА Новости.

До понедельника шатдаун будет оставаться формальным, так как суббота и воскресенье являются нерабочими днями. Из-за этого ряд учреждений будут закрыты. Также не будут предоставляться некоторые государственные услуги.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее призвал Демократическую партию либо устранить потолок государственного долга, либо значительно его повысить, связав этот вопрос с одобрением временного бюджета. Текущая администрация восприняла это как требование республиканцам обеспечить остановку работы правительства.

Госдолг США под руководством Байдена вырос с 28 трлн долларов до более чем 36 трлн, что усиливает давление на законодателей в условиях нарастающих финансовых трудностей.

Исторически приостановка работы правительства происходила 21 раз с 1976 года, причем самый длинный шатдаун насчитывал 35 дней. Это было во время первой администрации Трампа. Эксперты предупреждают, что текущая ситуация может иметь серьезные последствия для экономики и социальных программ, если вопрос о финансировании не будет решен в ближайшее время.

Ранее NBC сообщило, что Дональд Трамп хочет отменить в конституции право на гражданство США по рождению.