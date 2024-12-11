NBC: Трамп хочет отменить в конституции право на гражданство США по рождению

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в беседе с NBC отметил , что обдумывает возможность устранения 14-й поправки Конституции США, которая предоставляет гражданство по праву рождения, независимо от того, какой статус у родителей.

Однако специалисты подчеркивают, что для того чтобы отклонить это право, потребуется одобрение 2/3 Конгресса и 3/4 всех штатов, что в условиях текущей политической раздробленности маловероятно.

Трамп также подтвердил, что его приверженность намерению упразднить предоставление гражданства по рождению, основываясь на пунктах 14-й поправки, не меняется.

«Возможно, нам придется обратиться к людям. Но мы должны это прекратить», — заявил избранный президент.

Ранее сообщалось, что Трамп может пересмотреть кредит Украине, сняв санкции с активов ЦБ РФ.