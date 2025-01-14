Философ Дугин назвал Индию интересной площадкой для встречи Путина и Трампа

Философ Александр Дугин считает, что Индия может стать интересной площадкой для переговоров между президентом России Владимиром Путиным и новым президентом США Дональдом Трампом. Таким мнением он поделился в эфире своей программы на радио Sputnik «Эскалация Александра Дугина».

По его словам, уникальное геополитическое положение Индии делает ее ключевым игроком в глобальной политике. Именно это может способствовать успешному диалогу между двумя мировыми лидерами.

«Индия сейчас оказалась такой державой, которая является неким балансирующим элементом между антагонизмом США и России… Индия настаивает на многополярном мире, на улучшении, сближении между Россией и США», — отметил Дугин.

Ранее Трамп выразил готовность встретиться с российским президентом. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также отметил открытость Путина к контактам и политическую волю для таких встреч.

Как отметил Дугин, выбор площадки для такой встречи имеет решающее значение. Хотя любая страна может принять переговоры, использование более значимой территории, такой как Индия, могло бы стать мощным политическим ходом, считает эксперт.

Дугин также напомнил, что Трамп последовательно выражает критику в адрес Китая, в то время как его отношения с Индией остаются на хорошем счету. Философ добавил, что сторонники Трампа стремятся перенести внимание США из Южной Азии от КНР к Индии, что лишь усиливает значение этой страны на мировой арене.

Ранее претендент на пост руководителя Пентагона Пит Хегсет заявил, что в США разработают план по сдерживанию КНР.